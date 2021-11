Milano: no green pass bloccati in centro, niente corteo

“Il dispositivo organizzato dalla Questura di Milano è riuscito ad isolare e cinturare in piazza Duomo i manifestanti più facinorosi che intendevano partire per l’ennesimo corteo. Non si registrano problemi in alcuna altra area cittadina”. È la nota della Questura di Milano che conclude il pomeriggio ‘no green pass’ iniziato all’Arco della Pace dove alcune migliaia di persone si erano ritrovate per ascoltare il guru no vax americano Robert F. Kennedy, nipote di John Fitzgerald. Da qui un gruppo di un migliaio di manifestanti si è mosso verso il Duomo e piazza Fontana, dove erano presenti poche centinaia di persone. Le forze dell’ordine hanno bloccato strade e piazze impedendo che si formasse un corteo. C’è stato qualche momento di tensione tra piazza Mercanti e Duomo quando la polizia ha respinto i manifestanti che cercavano di entrare in piazza. Una persona è stata fermata.