Il sindaco di Milano non nasconde preoccupazione per la manifestazione di sabato dopo la stretta del Viminale che impone un presidio "statico".

“Sono preoccupato, comunque sarà un po’ un sabato della verità e vediamo se le regole vengono fatte rispettare, come mi auguro”. Lo afferma il sindaco di Milano, Beppe Sala, alla vigilia della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza in Prefettura, prevista per venerdì, in vista della 17esima manifestazione no green pass di sabato a Milano.