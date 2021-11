Prime sedute con polemica nel Municipio 7 di MIlano dove l’opposizione ha chiesto, e alla fine ottenuto, l’istituzione di una “Commissione Speciale con delega al Controllo, Trasparenza e Comunità non stanziali (nomadi)”. “Nonostante le nostre ripetute richieste la maggioranza di centrosinistra del Municipio 7 ieri sera si è presentata in Consiglio senza coinvolgere la minoranza sulle scelte della Commissione Consiliari Municipali – afferma Antonio Salinari, capogruppo di Forza Italia nel Municipio 7 – . Dopo più di 5 ore di Consiglio per trovare un accordo dove il centrodestra unito ha presentato più di 180 emendamenti – continua Salinari – alle ore 1.30 siamo riusciti a convincere il centrosinistra a istituire una Commissione Speciale con delega al Controllo, Trasparenza e Comunità non stanziali (nomadi) da affidare all’opposizione come segnale di apertura e di garanzia per il buon andamento dei lavori. Inoltre siamo riusciti a far inserire la denominazione Disabilità nella Commissione Politiche Sociali, scuola ed educazione, pari opportunità, un tema che sta molto a cuore al centrodestra e che negli ultimi anni è stato molto trascurato dal Comune di Milano”, afferma Salinari.