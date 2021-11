Mobilità, inaugurata la nuova variante alla Sp ex SS45 Bis tra Pontevico (Bs) e Robecco d’Oglio (Cr)

È stata inaugurata questa mattina la nuova variante extra urbana alla SP ex SS 45bis situata tra i comuni di Pontevico (BS) e Robecco d’Oglio (CR) prevista nell’ambito degli interventi sulla viabilità ordinaria principale di adduzione all’autostrada A21 Cremona-Brescia. Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato, tra gli altri, Claudia Maria Terzi – Assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Regione Lombardia, Samuele Alghisi – Presidente Provincia Brescia, Paolo Mirko Signoroni – Presidente Provincia Cremona, Alessandra Azzini – Sindaco di Pontevico (BS), Marco Romeo Pipperi – Sindaco di Robecco D’Oglio (CR) e Claudio Vezzosi – AD di Autovia Padana. L’entrata in esercizio del nuovo tratto di tangenziale della Sp45, consentirà al traffico veicolare di muoversi lungo direttrici completamente extra urbane, al di fuori dei centri abitati dei Comuni di Pontevico e Robecco d’Oglio. La variante si estende per una lunghezza complessiva di circa 3,7 km, con una sezione stradale di tipo C1 ed una conseguente larghezza complessiva della carreggiata di m 10,50. L’opera d’arte principale è rappresentata dal nuovo ponte sul fiume Oglio, il cui corso segna il confine tra le Province di Brescia e Cremona; da sottolineare inoltre la realizzazione dei sovrappassi della Sp21 e della Strada delle Muse e dei sottopassi S.C. del Porto e S.C. delle Gerre.