House of Gucci dal 16 dicembre al cinema

Sabato 13 novembre si terrà a Milano l’anteprima italiana di House of Gucci, l’attesa pellicola diretta da Ridley Scott al cinema dal 16 dicembre distribuita da Eagle Pictures. House of Gucci è ispirato alla storia della dinastia Gucci, una tra le più celebri nel mondo della moda. Il film racconta di quando Patrizia Reggiani, una ragazza di umili origini, entra a far parte della famiglia. La sua sfrenata ambizione inizierà ad incrinare i rapporti familiari, innescando una spirale incontrollata di tradimenti, decadenza, vendetta ed infine l’omicidio.