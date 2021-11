Regione Lombardia pronta per l’accelerazione della campagna vaccinale, con l’estensione decisa dal Governo per la fascia 40-60 anni. Interviene il presidente Attilio Fontana che dice: “Noi abbiamo già un piano che è stato presentato. Adesso lo rivaluteremo se c’è da implementarlo o meno, ma non abbiamo problemi. Dal primo di dicembre cominceremo a vaccinare tutti quelli che si iscriveranno, decorsi i sei mesi. Non dobbiamo dimenticare questo fatto».