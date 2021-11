“TempoSospeso”: donare cure sanitarie per persone in difficoltà

Donare una visita medica specialistica per consentire anche a donne e minorenni in difficoltà economica di poter usufruire di cure sanitarie e assistenziali, restituendo dignità a chi si trova in situazioni di disagio economico e sociale. E’ questo l’obiettivo del progetto pilota TempoSospeso.org voluto dal network solidale Lab00 Onlus. L’iniziativa parte a Milano in partnership con Medici in Famiglia, centro polispecialistico di Milano focalizzato nell’erogazione di visite ed esami nelle aree medicina, psicologia e riabilitazione, con la collaborazione e il contributo di professionisti esperti in oltre 30 specialità mediche. Un appello alla generosità dei cittadini che trae ispirazione dall’antica tradizione del caffè sospeso per cui si consuma una tazzina ma se ne pagano due destinando la seconda a chi non può permettersela. Le prestazioni mediche sono fornite a tariffe accessibili, con tempi d’attesa brevi (circa 3-5 giorni) e senza impegnativa del medico. Temposospeso.org coordina e gestisce la campagna di raccolta fondi e di sensibilizzazione anche avvalendosi della piattaforma digitale Regusto che si fonda sulla tecnologia blockchain, garantendo totale trasparenza e tracciabilità delle donazioni e delle visite erogate. XX di Lab00 Onlus dice: “Di fronte ai dati della situazione di indigenza in cui si trovano molti cittadini e al successo del nostro precedente progetto solidale per la donazione di beni di prima necessità spesasospesa.org, abbiamo deciso di lanciare questa nuova iniziativa focalizzata sull’ambito assistenziale-sanitario. L’obiettivo è avviare il progetto temposospeso.org nella città di Milano per estendere il suo raggio d’azione ad altre città e regioni d’Italia”.