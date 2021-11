Incidenti sul lavoro, grave un operaio

Infortunio sul lavoro stamattina a Bergamo. Un operaio di 51 anni è rimasto gravemente ferito. E’ successo alla ‘Ire Omba Spa’ di via Serassi dove, poco prima delle 7, l’operaio ha riportato un trauma da schiacciamento di una gamba causato da un cilindro di ferro lungo cinque metri e del diametro di 30 centimetri. Sulle cause dell’infortunio sono in corso gli accertamenti di Ats Bergamo, intervenuta con il 118. Il ferito è stato portato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso.