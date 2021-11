“La cosa importante da fare è evitare che questi cortei possano diventare un potenziale focolaio, perché il fatto che siano partecipati da persone che non sono vaccinate e non utilizzano la mascherina, credo possa essere qualcosa che dal punto di vista sanitario può essere pericoloso”. Lo ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana, a margine del punto stampa per la presentazione del progetto ‘Folle Amore. Arte Musica e Teatro’ che da Milano si trasferirà alla Villa Reale di Monza nelle giornate di giovedì 11 e venerdì 12 novembre.

“Poi non dimentichiamo che credo si debba anche rispettare il lavoro dei commercianti che hanno nel sabato la giornata che dovrebbe essere di maggiore incasso, quindi impedirglielo o ridurre la loro possibilità di svolgere il loro lavoro credo non sia giusto. Credo che perciò, da questi due punti di vista, debbano essere valutate queste manifestazioni. Io sono per la libertà di espressione di ogni tipo e ogni forma di dissenso, però nel rispetto di certe regole e principi”, ha aggiunto Fontana. (MiaNews)