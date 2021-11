Seregno, motociclista muore nello schianto contro un suv

Un uomo di 55 anni è morto questa mattina in un incidente stradale, a Seregno (Monza). Mentre viaggiava a bordo della sua moto, si è scontrato con un Suv. Soccorso, è deceduto durante il trasporto in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio ma, dai primi accertamenti svolti dalle forze dell’ordine, sembra sia stato l’automobilista a non rispettare la precedenza durante una svolta. Dalle informazioni rilasciate dalla Polizia Locale pare che un’autovettura Range Rover, mentre percorreva via Rossini in direzione di via Trabattoni, nell’effettuare una svolta, ometteva di dare la precedenza alla moto che proveniva dalla direzione opposta e si muoveva in direzione di corso Matteotti.