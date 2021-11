Cortei no green pass, il questore di Milano chiede rinforzi

Rinforzi per le manifestazioni dei No green pass del sabato? “Assolutamente si, chiederemo quello che deve essere fatto. Il problema dei cortei di Milano “è in cima alle attenzioni, in che termini si declina lo vedremo”. Lo ha detto il questore di Milano Giuseppe Petronzi. “Quello che posso dire è che in questo momento facciamo un serio consuntivo su quello che è successo sabato”. La possibilità del divieto di manifestazione per i no green pass, ha spiegato, innalza molto il livello (di scontro ndr). Petronzi ha inoltre aggiunto, rispondendo a chi gli chiedeva se il ministro degli Interni Lamorgese abbia posto la necessaria attenzione sui cortei del sabato a Milano: “Mi sento di dire che Milano è all’attenzione, è errato dire che ci sia disattenzione”. (MiaNews)