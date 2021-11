Domenica tempo ben soleggiato nelle zone alpine e nelle vicine aree pedemontane.

Lunedi cielo sereno o poco nuvoloso su Valle d’Aosta, Piemonte settentrionale, nord della Lombardia e Alto Adige. Al Nord locali piogge possibili su Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia, Lombardia meridionale, basso Piemonte e Liguria; quota neve sui rilievi del Friuli intorno a 1600-1700 metri. Temperature minime in rialzo al Nord e in Toscana, massime per lo più in calo al Nord.