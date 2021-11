Stabile il numero di ricoverati nelle terapie intensive, in aumento nei reparti.

Su 96.651 tamponi eseguiti, è di 715 il numero di nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia, con una percentuale dello 0,7%. Restano stabili a 47 i ricoveri in terapia intensiva mentre negli altri aumentano di sei e arrivano a 338 ricoverati. Sono invece tre i deceduti.

A Milano si sono registrati 227 casi, di cui 92 in città, a Brescia 90, a Varese 87, a Monza 76, 34 a Bergamo, 29 a Como, 28 a Lodi, 26 a Lecco, 25 a Mantova e Pavia, 16 a Cremona, 10 a Sondrio.