Pronti per il recupero del cervo avvistato al Parco di Monza

Un cervo da martedì 2 novembre vaga nel Parco della Reggia di Monza. Il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, attraverso Regione Lombardia, ha coinvolto gli esperti del Parco Nazionale dello Stelvio che si sono resi disponibili ad intervenire per valutare l’operazione di recupero dell’animale; le cui immagini stanno facendo il giro del web attraverso i social media. II Consorzio ha già chiesto e ottenuto l’autorizzazione all’intervento da parte del Parco Regionale della Valle del Lambro. Le operazioni di ricerca sono condotte con il supporto operativo da parte della Polizia Provinciale di Monza e Brianza e dell’ATS monzese. Dopo giorni di mancato avvistamento il cervo è stato immortalato stanotte dalle telecamere interne di sicurezza del Parco. Lo stesso Consorzio rivolge un appello a tutti coloro che dovessero avvistarlo affinché ne segnalino la presenza via mail (areatecnica@reggiadimonza.it) o attraverso canali social (Facebook e Instagram). Il Consorzio invita tutti i fruitori del Parco a non avvicinarlo e di tenere gli animali rigorosamente a guinzaglio per non spaventare il cervo.