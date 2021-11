Il corteo No Green Pass, partito poco prima delle 17 da piazza Fontana, dopo essere passato per piazza Missori e corso di Porta Romana, all’altezza di largo della Crocetta si è diviso. Una minoranza dei manifestanti rispetta le prescrizioni della Questura e marcia verso piazza delle Medaglie d’Oro. La maggior parte degli attivisti ha deviato in viale Beatrice D’Este in direzione corso Italia ed è ora bloccata dalle forze dell’ordine. (MiaNews)