Andrà in scena domenica sera una sfida non solo sportiva: di fronte due brand capaci di catalizzare l’attenzione internazionale. Questi i numeri diffusi in una nota dall’Ac Milan.

Stadio tutto esaurito, in linea con le disposizioni del 75% della capienza, con 57 mila tifosi attesi.

Dal Giappone a Trinidad e Tobago, dall’Uganda a Hong Kong, saranno più di 150 i paesi collegati. Con un primato anche di telecamere: saranno trenta a inquadrare il match.

Anche la tribuna stampa è gremita, come accade sempre per partite di questo livello, con circa 150 giornalisti accreditati.

Fans provenienti da 135 paesi in tutto il mondo. L’attrazione globale del match si riflette così anche sulla nazionalità e multiculturalità dei tifosi presenti.

Un forte e rinnovato appeal internazionale consolidato soprattutto dal Milan negli ultimi 24 mesi. Frutto dei risultati sul campo, con la Champions League ritrovata, ma anche fuori dal rettangolo di gioco. La chiara visione strategica globale e spinta sull’innovazione, sta infatti sviluppando tutto il potenziale del brand AC Milan nel mondo, assicurando il coinvolgimento dei fan e generando nuove opportunità per i partner.

In questa direzione – in controtendenza con l’attuale periodo di pandemia – il Milan ha stretto oltre 20 partnership negli ultimi 12 mesi (tra cui BMW, Gatorade, Lete, BitMex EXPO, Therabody etc.). Un Club che ha lanciato nel 2021 il progetto dei nuovi Studios, per la produzione e diffusione dei contenuti, o che sta spingendo l’acceleratore sui nuovi media come Tik Tok o Twitch, e sugli eGames dopo l’annuncio della nuova squadra AQM.

A testimonianza del percorso di affermazione del brand nel mondo, AC Milan è risultato quest’anno anche il marchio italiano più forte in USA e Cina, secondo l’inedita analisi pubblicata da YouGov, gruppo internazionale di analisi e ricerche di mercato.

Altre curiosità: Ultimo Derby giocato a novembre nel 2016/17 (2-2). Risultato ultimo derby giocato il 7 novembre: vittoria Milan (1-2 nel 93/94, gol di Papin e Panucci). Recordman di presenze nel Derby: Paolo Maldini (56 presenze). Capocannoniere storia Derby: Shevchenko (14 gol)