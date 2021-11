Turismo, la Bit torna dal vivo nel 2022

Il settore è in ripresa ma si sta ripensando; la Borsa internazionale del turismo torna 'in presenza' dal 13 al 15 febbraio a Fieramilanocity.

Sta riprendendo il settore del turismo e si sta riorganizzando pensando a nuove mete e a nuovi modi di viaggiare. Secondo i dati Iata, nel solo settore aereo i passeggeri nel 2020, con la pandemia, sono più che dimezzati passando da 4,54 miliardi del 2019 a 1,81. Nel 2021 però c’è stata una prima risalita a 2,28 miliardi che il prossimo anno dovrebbe portare a 3,43 miliardi di viaggiatori. E’ in questo contesto che torna in presenza a Fieramilanocity, Bit, la Borsa Internazionale del Turismo dal 13 al 15 febbraio per offrire ai viaggiatori la possibilità di conoscere tutte le nuove proposte turistiche e agli operatori la possibilità di sviluppare relazioni commerciali.