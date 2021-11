A fronte di 105.766 tamponi effettuati, sono 745 i nuovi positivi (0,7%). Lo riferisce la Regione Lombardia nel bollettino Covid giornaliero. I ricoverati in terapia intensiva sono 49, come ieri. I ricoverati nei reparti sono 330 (13 in più di ieri). Milano: 241 di cui 103 a Milano città; Bergamo: 45; Brescia: 72; Como: 45; Cremona: 40; Lecco: 17; Lodi: 20; Mantova: 30; Monza e Brianza: 43; Pavia: 34; Sondrio: 16; Varese: 99.