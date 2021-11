Ferirono un giovane a colpi di arma da fuoco, arrestati due cugini a Cinisello Balsamo

A Cinisello Balsamo, quartiere Sant’Eusebio, i Carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni hanno dato esecuzione a due Ordinanze di Custodia Cautelare in Carcere per tentato omicidio e porto abusivo di armi, nei confronti di due cugini di 54 e 50 anni, entrambi pregiudicati di origine calabrese. Sono stati individuati rispettivamente quale esecutore materiale e mandante del tentato omicidio nei confronti di un 23enne, avvenuto nella notte del 18 settembre , presso il parco pubblico del Grugnotorto, a Cinisello Balsamo, quartiere Sant’Eusebio. Il movente, ricostruito dai Carabinieri, è da ricondurre ad una regolazione di conti da parte del mandante con la vittima, per un dissidio tra le parti, avvenuto mesi prima. I militari della Compagnia Carabinieri di Sesto San Giovanni, insieme ai Nuclei Cinofili di Orio al Serio e Casatenovo, hanno eseguito una serie di perquisizioni, per la ricerca di armi e droga, all’interno dello stabile Aler, dei “Palazzoni” tra i 300 box e cantine, all’interno del contesto condominiale di Cinisello Balsamo, via Giolitti. Nel corso delle attività, i militari hanno trovato tre motoveicoli ed un’ autooggetti di furto, restituiti agli aventi diritto, 2 proiettili calibro 9 Flaubert, 189 grammi di hashish confezionato e pronto per lo spaccio e numerosi arnesi da scasso e materiale per il confezionamento della droga.