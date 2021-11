“Dove ho sbagliato? Diario di un padre separato” è il nuovo libro di Fulvio Fiori, già autore di commedie, racconti, romanzi e aFIORIsmi. “Questo romanzo è il fedele diario di una storia vera. Riscritto in chiave pacificatoria. Non nel senso di ottimista o buonista, ma capace di considerare il male un seme, pronto a generare i frutti del bene. Perché qui la parola è terapia dell’anima: la serietà sposa l’ironia, la profondità danza con leggerezza, l’immaginazione crea concretezza” spiega l’autore “Racconta un evento tipico della società contemporanea: una famiglia che germoglia, fiorisce e infine appassisce. Affronta il problema della paternità negata senza fare sconti alla durezza della realtà. Ma tratta gli eventi, le emozioni e le persone – soprattutto quelle che in questi casi consideriamo “il nemico” – con rispetto e coraggio. Per toccare il cuore del dolore, curarlo con la fiducia del sorriso e trasformarlo in amore per la vita”.

Ascolta l’intervista all’autore