Incidenti in montagna, trovato morto l’escursionista disperso

E’ stato ritrovato senza vita Gianpaolo Salvioni, l’escursionista di 68 anni, di Bergamo, che era disperso da sabato nella zona del Timogno, agli Spiazzi di Gromo, nella Bergamasca. Il ritrovamento avvenuto stamattina e’ stato reso possibile grazie all’impiego di sofisticate apparecchiature che si trovano a bordo dell’elicottero AW169 della Guardia di finanza, presente oggi con cinque tecnici: grazie a al meteo favorevole, il velivolo ha potuto effettuare il sorvolo che ha consentito di rintracciare il telefono del disperso. Sul posto anche Soccorso alpino, carabinieri e vigili del fuoco, per complessive 75 persone

impegnate nelle ricerche in tre giorni. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, l’uomo sarebbe scivolato in un canalone tra Cima

Avert e il Sentiero dell’Orso, a circa 1.700 metri di quota.

.