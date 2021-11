Anziana uccisa a Milano, i fermati fanno scena muta

Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i due sudamericani accusati di avere ucciso Fernanda Cocchi per rubarle pochi preziosi che aveva in casa. Si attende la decisione del gip.

Non hanno risposto alle domande della giudice i due uomini fermati per l’omicidio, con un colpo di ferro da stiro in testa, della 90enne Fernanda Cocchi, lo scorso venerdì in via Ponte Seveso a Milano. Il 22enne e il 44 enne sudamericani si sono avvalsi della facoltà di non rispondere nell’interrogatorio di convalida del fermo. Stando all’indagine il più giovane dei due avrebbe provato anche a vendere dei preziosi rubati all’anziana in un compro oro in zona Stazione Centrale. Nelle prossime ore la gip deciderà sulla convalida del fermo e sulla misura cautelare.