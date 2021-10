Uccisa con il ferro da stiro

L’omicidio e poi l’incendio per coprire le tracce; la donna di 90 anni morta nel suo appartamento di via Ponte Seveso a Milano non è stata uccisa dal fumo. Vedova e senza figli, Fernanda Cocchi viveva da sola.

L’hanno uccisa con un ferro da stiro e poi hanno cercato di dare fuoco all’appartamento per coprire le tracce. Non è stato un incendio accidentale a uccidere la donna di 90 nel suo trilocale di via Ponte Seveso a Milano ma qualcuno che l’ha colpita alla testa. La vittima si chiamava Fernanda Cocchi. Vedova, senza figli, viveva da sola. Nonostante l’età avanzata e qualche acciacco era autonoma e non aveva persone che l’aiutassero. I soccorritori del 118, sulle prime, hanno pensato a una morte causata dall’inalazione di fumo. Gli agenti della scientifica però hanno scoperto che si è trattato di un omicidio. L’arma del delitto, il ferro da stiro, era a pochi centimetri dal corpo. La prima ipotesi è quella di una rapina finita male. Il palazzo non ha un servizio di portineria. Le immagini di alcune telecamere della zona potrebbero essere utili per le indagini.