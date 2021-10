No green pass, presidio in Duomo. In serata altro corteo

E’ iniziato in piazza Duomo il presidio contro il green pass. Oltre un migliaio le persone presenti. Tra gli slogan intonanti: “La gente come noi non molla mai”; “No green pass” e “Libertà, Libertà”. Dietro allo stand dal quale, secondo quanto riferito ieri dagli organizzatori, dovrebbe intervenire l’ex portavoce dei portuali di Trieste Stefano Puzzer alcuni manifestanti tengono in mano uno striscione con scritto “Nessuna correlazione” con i volti delle persone che, secondo i no green pass, avrebbero perso la vita a causa della vaccino anti Covid. Per le 17.30 è previsto invece il quindicesimo corteo, per la prima volta concordato con la Questura, con partenza da piazza Fontana e diretto in corso Sempione sotto la sede Rai.