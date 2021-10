Foliage nel Parco della Reggia di Monza, concorso fotografico online

Basta fare un click su Google Maps ed ecco che compaiono i luoghi più noti e suggestivi per immortalare il Foliage, il fenomeno della variazione del colore delle foglie che in autunno passano dal verde al giallo, all’arancione, al rosso, con differenti gradazioni di tonalità nell’immenso Parco della Reggia di Monza e nei Giardini Reali. La preziosa cartina è già on line sul sito http://www.reggiadimonza e dà il via da oggi, sabato 31 ottobre e fino al 21 novembre, all’Instagram Photo Contest, ma ognuno può camminare nel verde e trovare il proprio scorcio e farsi ispirare. Un evento che la Reggia di Monza, su modello del newyorkese Central Park, ha lanciato con l’obiettivo di invitare i partecipanti/visitatori a farsi conquistare dalla bellezza dell’autunno, ad assaporare il fascino dello spettacolo della natura e insieme valorizzare e promuovere l’immagine del complesso monumentale. Un’iniziativa che ha riscosso, nelle precedenti edizioni, un grande successo di partecipazione. Le fotografie del patrimonio naturalistico del complesso monumentale Reggia di Monza dovranno essere pubblicate sul profilo Instagram dell’utente. Dovranno naturalmente catturare le peculiarità dei colori e dell’atmosfera del periodo autunnale, del foliage del Parco e dei Giardini Reali della Reggia. Servirà, oltre che ad avere un profilo pubblico, taggare il profilo Instagram Reggia di Monza; inserire gli hashtag: #ReggiadiMonza e #FoliageinReggia. Non ci sono limiti di foto che l’utente può pubblicare. La partecipazione al Photo Contest è gratuita ed aperta a tutti i possessori di un profilo Instagram. Sono esclusi dalla partecipazione al Contest gli studi fotografici professionali. Il Consorzio nominerà un’apposita commissione giudicatrice che sceglierà le tre migliori immagini per impatto visivo, composizione, qualità, originalità, creatività e capacità di catturare la caducità della natura durante il periodo del Foliage. Per i vincitori, in palio ci sono biglietti di ingresso al complesso monumentale per vivere la Villa Reale, il Parco, i Giardini Reali e stupirsi ancora una volta. Tutte le info sul sito www.reggiadimonza.it