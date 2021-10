Milano si prepara al quindicesimo sabato di protesta dei “No Green pass” . Il dispositivo delle Forze dell’ordine, come già in parte sperimentato sabato scorso, sarà caratterizzato da una particolare “mobilità”, anche perché del personale è stato inviato nella Capitale per il G20: lo schieramento davanti a obiettivi particolarmente sensibili, tra questi il Palazzo di Giustizia e la vicina Camera del lavoro, seguirà il corteo una volta passato, lasciando un contingente a protezione. Due le manifestazioni No Green Pass. Alle 15, in piazza Duomo i movimenti No Paura Day e Primum Non Nocere promuovono una “conferenza” alla quale interverrà anche il portavoce dei portuali di Trieste Stefano Puzzer. Alle 17 ci sarà la ormai consueta manifestazione con un presidio in Piazza Fontana che si è poi sempre sviluppato in un corteo non autorizzato, con un percorso spesso dettato istintivamente dalle varie anime che prendevano la testa del corteo. Alle 16, invece, si terrà un presidio di tutte le forze democratiche e antifasciste in difesa della Camera del lavoro, che ha subito durante le ultime manifestazioni dei ‘no Green pass’ diversi tentativi di assalto, vanificati dalle Forze dell’ordine.