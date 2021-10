Fontana, solidarietà a Sala, clima di odio inaccettabile

“Io sono vicino al sindaco Sala, gli ho espresso ieri la mia completa solidarietà”. Cos’ il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine di un convegno, in merito alle minacce nei confronti dal sindaco di Milano Beppe Sala apparse sulle chat Telegram dei No Green pass. Per il governatore lombardo, da maggio 2020 sotto scorta dopo la comparsa a Milano dei murales ‘Fontana assassino’ e le minacce ricevute on line, si tratta di “un clima generale assolutamente inaccettabile”. “Ho vissuto sulla mia pelle questa situazione – ha aggiunto -, quindi capisco che anche il sindaco sia a disagio. Il percepire questo odio non fa bene alla nostra società”.