No green pass, Sala querela Il Giornale e La Verità

“Non si scherza con il fuoco in questo momento”: così il sindaco Giuseppe Sala in un video pubblicato su Facebook in cui annuncia che intende querelare i quotidiani ‘La Verità’ e ‘Il Giornale’ dopo i titoli di ieri sulle misure per i cortei No green pass che lo descrivono a favore delle cariche della polizia sui manifestanti. Il sindaco ribadisce di essersi espresso diversamente, ricorda quanto dichiarato e infine riferisce: “Da alcune ore su Telegram si è scatenato il mondo dei no green pass, ci sono i miei numeri di telefono, la mia mail, si parla di decapitazione, cosa devo fare? Innanzitutto querelerò i due giornali poi cercherò di stare tranquillo, però voglio dire a tutti, ‘non si scherza con il fuoco in questo momento'”.

Ecco le parole del sindaco sui cortei no green pass dopo il suo incontro con il Prefetto.