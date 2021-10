Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella stamane è arrivato a Bergamo per inaugurare la nuova sede dell’Accademia della Guardia di finanza, i cui corsi sono da oggi tutti raggruppati a Bergamo, nel complesso degli ex Ospedali Riuniti. All’appuntamento erano presenti fra gli altri, oltre al capo dello Stato, il ministro dell’Economia Daniele Franco, il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, il ministro della Difesa Lorenzo Guerini e il ministro dell’Università Maria Cristina Messa. Alla cerimonia hanno partecipato anche il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori e il Presidente della Regione Attilio Fontana: “Da oggi la nuova sede dell’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo accoglierà gli allievi della scuola di formazione e di quelle di specializzazione, provenienti da tutta Italia. Un motivo di orgoglio per la nostra regione, -ha detto Fontana- un altro simbolo di ripartenza in uno dei territori più colpiti dalla pandemia”.