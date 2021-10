Litiga e prende a forchettate l’ex affittuario, arrestato

Al culmine di una lite ha ferito a forconate il suo ex affittuario, ferendolo. Per questo, un pensionato di 61 anni è stato arrestato dai carabinieri di Castel Goffredo, nel Mantovano. E’ successo ieri sera in un casolare di campagna di proprietà del 61enne. I carabinieri quando sono intervenuti hanno trovato l’ex affittuario ferito al braccio con il forcone. L’uomo è stato portato all’ospedale di Castiglione delle Stiviere con ferite guaribili in 30 giorni. Il pensionato è stato accompagnato in caserma, poi posto ai domiciliari in attesa del rito per direttissima.