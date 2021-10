Fontana, inaccettabili minacce a Sala

“Inaccettabili e preoccupanti”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, definisce le minacce rivolte al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, da frange estreme ‘No green pass’. “Al sindaco – prosegue Fontana – va la mia solidarietà per queste azioni inqualificabili. Avendo vissuto e subito per mesi lo stesso ‘trattamento’, so bene di cosa stiamo parlando. Quindi ancora di più gli sono vicino personalmente e istituzionalmente”. Le minacce in questione sono comparse sui canali social no green pass, Telegram in particolare, dopo che i quotidiani Il Giornale e La Verità hanno titolato che Sala è favorevole a caricare I manifestanti no green pass quando il sindaco ha invece chiaramente detto che il Prefetto fa bene a non dare ordine di caricare ma che per contenere i cortei del sabato ci vorrebbero comunque più agenti.