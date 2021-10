Annegato in Costa Rica, la salma in rientro in Italia

Marco Penza, 27 anni, di Limbiate, è stato travolto da un'onda nell'oceano Pacifico mentre si trovava in Costa Rica come volontario per la salvaguardia delle tartarughe.

Rientrerà in Italia nei prossimi giorni la salma di Marco Penza, il 27enne di Limbiate che era stato travolto da un’onda nell’oceano Pacifico mentre si trovava in Costa Rica come volontario per la salvaguardia delle tartarughe. Il corpo è stato ritrovato ieri. Il papà e il fratello di Marco erano già partiti nei giorni scorsi per il Paese del Centro America. Intanto è arrivata a 11.513 euro la raccolta fondi online organizzata dagli amici di Marco, per aiutare la famiglia nelle ricerche del corpo e per riportare la sua salma in Italia.