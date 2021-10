Il Besanino storico in servizio turistico regolare

Si è svolta oggi la corsa speciale con treno storico, finanziata da Regione Lombardia, per celebrare i 110 anni del “Besanino”, ovvero la linea ferroviaria Monza-Molteno aperta all’esercizio nell’ottobre del 1911. Il viaggio di andata e ritorno tra Milano Centrale e Lecco è stato effettuato con una locomotiva elettrica in livrea storica tra Milano e Monza e con una locomotiva a vapore nella restante parte del tragitto. Nella tappa a Besana Brianza (Mb) i passeggeri hanno avuto la possibilità di visitare una mostra allestita all’interno dell’area ferroviaria con immagini storiche della linea e della stazione. Durante l’evento pubblico a Besana, l’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi ha annunciato che farà in modo di rendere stabile la corsa col Besanino storico all’interno del programma del servizio turistico a partire dal prossimo anno.