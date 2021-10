Un altro sabato di corteo no green pass (VIDEO)

Manifestazione con circa seimila persone per il centro di Milano. I commercianti: "Città ancora una volta in tilt, i no green pass ostacolano la ripresa".

Il corteo No Green Pass, che ha sfilato per il centro di Milano, ha raggiunto piazzale Loreto. In una nota la Questura di Milano informa che ‘i manifestanti sono almeno 6 mila e che la protesta come di consueto, non è stata preavvisata. Non si registrano al momento problematiche di ordine pubblico’. Pesanti i disagi alla circolazione.

“Un altro sabato di forti disagi nel centro di Milano per il corteo dei no green pass. I cittadini e le attività commerciali subiscono gli effetti di queste reiterate manifestazioni: difficoltà di accesso nei negozi e nei locali, problemi di traffico e sicurezza”. Lo afferma Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, commentando il 14esimo sabato di proteste in centro città.