Al corteo No Green Pass di questo pomeriggio a Milano ha partecipato anche un gruppo di militanti del movimento di estrema destra varesino DO.RA., Comunità Militante dei Dodici Raggi, nata nel 2012 dall’unione di Ultras 7 Laghi e Varese Skinheads. Il gruppo di estremisti di destra, come si legge nel loro manifesto, ‘si batte, per la rinascita dell’ordine Naturale, ancorata senza nascondersi al Fascismo e al Nazionalsocialismo quali concezioni politiche che reggono i pilastri del mondo, scollegandosi dalle scorie della destra post-bellica’. Presente il leader del gruppo Alessandro Limido messo sotto inchiesta dalla Procura di Busto Arsizio per tentata ricostruzione del Partito Fascista e propaganda fascista. Il corteo partito da piazza Fontana ha sfilato per via Larga, via Albricci e via Mazzini ed è giunto in piazza Duomo. Le forze dell’ordine hanno chiuso l’accesso alla Galleria Vittorio Emanuele. Secondo la Questura in manifestanti presenti erano oltre 8 mila.