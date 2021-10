Fino Mornasco (CO), arrestato barista – spacciatore

L'uomo, 39 anni, è stato scoperto con cocaina e denaro in macchina durante un controllo delle Fiamme Gialle.

Fermato a un controllo stradale a Fino Mornasco (Co), un 39 enne italiano è stato trovato dalla Guardia di Finanza di Como con 20 grammi cocaina nel giubbotto. Le successive perquisizioni, in casa e nel bar dell’uomo, hanno portato alla scoperta di altre dosi di polvere bianca ma anche di hashish e marijuana, oltre che di 18 mila euro in contanti.

Il 39 enne è stato arrestato e poi condannato per detenzione ai fini di spaccio a 3 anni e 7 mesi e a 14 mila euro di multa. L’Ats ha anche riscontrato diverse irregolarità igienico sanitarie nel bar di cui l’uomo è titolare.