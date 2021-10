Trovata viva la donna scomparsa in Brianza

E’ stata ritrovata viva e in buone condizioni la donna di 51 anni che mancava dalla sua casa di Capriano di Briosco, in Brianza, da martedì scorso. Ne ha dato subito notizia il sindaco Antonio Verbicaro: “Con grande sollievo vi annuncio il ritrovamento della Sig.ra Sabrina Velati. Ringrazio tutte le persone che, instancabilmente, hanno preso parte alle ricerche ed auguro alla Sig.ra Velati di riprendersi presto”, ha scritto sui social il primo cittadino. Il ritrovamento è avvenuto giovedì sera: la donna si trovava vicino a casa, in un ricoveroper gli animali. Non appena i soccorritori l’hanno trovata, è stata portata in ospedale al San Gerardo di Monza per accertamenti. Le ricerche erano andate avanti per due giorni senza sosta. In campo i vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri, polizia locale col supporto di droni e unità cinofile.