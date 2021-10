Una delle prime ski area ad aprire e una delle ultime a chiudere: il comprensorio Pontedilegno-Tonale recupera il tempo perduto nella stagione sciistica dello scorso anno. Oltre 100 chilometri di piste a cavallo tra alta Valle Camonica e alta Val di Sole, tra Lombardia e Trentino, servite da 28 impianti anche sopra a un ghiacciaio, fino a 3.000 metri di altitudine, il ghiacciaio Presena sopra al Passo Tonale. “Ogni avvio di stagione è carica di attese e aspettative” osserva Michele Bertolini, direttore del Consorzio Pontedilegno-Tonale. “Chiaramente questa lo è ancora di più. Lo abbiamo percepito per il particolare entusiasmo e felicità con cui gli operatori del comprensorio si stanno preparando, al pari di chi ha il compito di offrire piste sempre perfette e in grado di rispondere alle aspettative degli sciatori più esigenti”.

Punta di diamante assoluta (e tra le piste che chiudono piu tardi) cè una delle “chicche” dell’arco alpino: la “Paradiso”, aperta nel 1963, eÌ ormai un pezzo di storia dello sci che emoziona ogni volta che la si cavalca. Merito del manto nevoso quasi sempre naturale e della scarsissima esposizione al sole. I suoi tre chilometri (che diventano addirittura 11 se la si percorre insieme alla direttissima Presena-Tonale-Ponte di Legno) e 45% di pendenza massima sono una garanzia di divertimento assoluto.

Alle piste del Presena si affiancano quelle dell’ampio anfiteatro naturale del Tonale, completamente esposto al sole, quelle di Ponte di Legno, tracciate nel mezzo di fitte abetaie in uno scenario di incomparabile bellezza e, infine, quelle di Temù, ampie e panoramiche all’interno dei boschi del Parco dell’Adamello. Tutte le aree sono peraltro collegate sci ai piedi.

“A completare l’offerta, al Passo Tonale c’è uno snowpark con pista da skicross tra le piu lunghe delle Alpi, con oltre 1.000 metri di discesa da percorrere tutta d’un fiato tra salti, gobbe e paraboliche da brivido” ricorda Bertolini.

Oltre alle regole comuni previste per tutte le ski area italiane, Pontedilegno-Tonale ha previsto sistemi per incentivare l’acquisto dello skipass direttamente online per ridurre le file alle casse e l’uso di pagamenti elettronici per ogni tipo di transazione. In particolare, gli skipass – sia giornalieri sia plurigiornalieri – possono essere caricati direttamente sulla Snowit Card o sulla Pontedilegno-Tonale Card, che potraÌ essere spedita a casa. Inoltre, grazie alla collaborazione attivata con Telepass Pay, che mette a disposizione tessere con funzione skipass, gli sciatori potranno accedere direttamente agli impianti di risalita senza passare dalla biglietteria e pagando per il tempo effettivo per il quale avranno sciato.