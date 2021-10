In via Farini un murale ricorda la blogger Fraintesa [VIDEO]

È stato inaugurato questa mattina, vicino al cimitero Monumentale, il murale dedicato a Francesca Barbieri, travel blogger nota come ‘Fraintesa’ scomparsa a 38 anni per un cancro al seno. Stefania Marchetti è l’artista che ha realizzato il murale. “L’unico viaggio impossibile è quello che decidi di non iniziare”: sono le parole scritte accanto all’immagine di Francesca Barbieri, ritratta con le mani che fanno il segno del cannocchiale.

“Purtroppo le problematiche di natura oncologica sono quasi in ogni famiglia o tra i nostri amici per cui non è mai solo una questione di cure mediche, ma anche una questione di atteggiamento e di interpretazione della malattia, motivo per cui spesso parlo di quello che mi è successo – ha commentato il sindaco Giuseppe Sala che ha preso parte all’inaugurazione – per cercare di dare un messaggio realistico che bisogna interpretare anche quei momenti della vita. Francesca l’ha fatto, ha cercato la bellezza nei momenti di dolore ha continuato a fare la sua vita, non è qui tra noi, però il ricordo che lascia è impressionante vedendo anche come la gente ha reagito. Rimarrà una grande milanese come tanti milanesi adottivi”, ha concluso. (MiaNews)

Le parole del sindaco Giuseppe Sala, del compagno di Francesca Barbieri, Andrea Riscassi e della street artist Stefania Marchetto in arte SteReal.