Lobby nera, presidio antifascista a Palazzo Marino

Presidio antifascista oggi pomeriggio davanti a Palazzo Marino in occasione della prima riunione del Consiglio comunale dopo la rielezione di Beppe Sala. In piazza Scala ci saranno centri sociali, come il Cantiere, e realtà della sinistra antagonista milanese. Chiedono le dimissioni dei consiglieri di Fratelli d’Italia Chiara Valcepina (foto) e Francesco Rocca, della consigliera della Lega Silvia Sardone; i primi due – afferma in una nota la Rete Antifascista – sono coinvolti direttamente dall’inchiesta di Fanpage per la vicinanza alla ideologia fascista oltre che per gli insulti nei confronti di ebrei, migranti e meridionali. La consigliera della Lega invece è vicina a una organizzazione neonazista come Lealtà Azione e il suo partito vede diversi esponenti, a partire dal consigliere regionale Max Bastoni, sostenere alcuni militanti ed eletti in alcuni municipi della città”.

Tra le altre richieste dei manifestanti lo sgombero delle sedi delle organizzazioni di estrema destra dalle case popolari di Aler e MM.