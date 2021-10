Granelli, gestione egregia delle manifestazioni No Green Pass

“C’è chiaramente una responsabilità grossa del prefetto e questore, che stanno gestendo in maniera egregia queste manifestazioni, anche nei giorni scorsi devo dire che si è riusciti a gestire. Certamente dobbiamo fare in modo che il diritto di manifestare non crei il minimo disagio alla città. Non ci sono stati disordini, c’è un tema di traffico e di vita della città che deve continuare, su questo lavoreremo insieme con forze dell’ordine e prefettura. C’è una grande collaborazione, questo a Milano fa la differenza”. Lo ha detto Marco Granelli, assessore alla Sicurezza a margine dell’anniversario della fondazione della Polizia Locale, in merito alle manifestazioni dei no green pass.

“Sabato è stato gestito bene, ci sono stati questi tentativi” dei gruppi anarchici, “prontamente fermati dalla capacità e competenza dell’ordine pubblico. Confidiamo in questo. Un conto è la manifestazione di un dissenso, un altro è la strumentalizzazione che deve essere chiaramente sempre fermata”, ha concluso.