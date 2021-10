Briosco, donna scomparsa da due giorni

C’è preoccupazione in Brianza per Sabrina Velati, 51 anni, di cui non si hanno più notizie da due giorni. La donna, 51 anni, residente a Capriano di Briosco, si è allontanata da casa martedì scorso, senza alcun effetto personale, facendo perdere le proprie tracce. Il sindaco di Briosco, Antonio Verbicaro, ha lanciato un appello sui social, per invitare chiunque avesse informazioni utili, a contattare il 112. Le ricerche proseguono, anche con le unità cinofile e con i droni. “In nottata è scomparsa la nostra concittadina Velati Sabrina, di anni 51, residente a Capriano. Sono in corso le ricerche ed ogni informazione dovrà essere subito riferita alla Stazione Carabinieri di Giussano o alla Polizia Locale di Briosco o direttamente al 112” ha scritto il sindaco sui social.