Al Nord migliora ma farà più freddo

Una debole perturbazione a carattere di fronte freddo sta attraversando in queste ore le regioni settentrionali. I venti di Libeccio che si sono attivati sui bacini a ponente della nostra Penisola, fanno affluire aria un poco più umida verso le regioni tirreniche e sull’area del Levante Ligure. Il debole sistema perturbato dalla prossima notte sarà seguito da aria più fresca e instabile in discesa dall’Europa Centrale – affermano i meteorologi di iconameteo.it -, che nel corso della giornata di domani potrà dare origine a qualche rovescio sparso sul Friuli Venezia Giulia, al Centro e sulla Campania. Sabato osserveremo un calo delle temperature sul Nord Italia e locali episodi di instabilità sul medio Adriatico, nel Lazio e sull’alto Ionio. Venerdì e sabato al Nord dunque tempo soleggiato ma con aria più fredda e possibili nebbie in pianura Padana.