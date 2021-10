Voghera, ex assessore Adriatici presto libero

Scade oggi la misura degli arresti domiciliari per l’ex assessore alla sicurezza del Comune di Voghera Massimo Adriatici, che uccise con un colpo di pistola Youns Boussettaoui, marocchino, il 20 luglio scorso nel corso di una colluttazione. Per l’uomo, difeso dall’avvocato Gabriele Pipicelli, a quanto si è saputo, nei giorni scorsi il pm Roberto Valli aveva chiesto la revoca dei domiciliari, dopo un suo precedente parere favorevole all’istanza della difesa a cui, però, il gip aveva detto no. Adriatici nelle settimane scorse aveva già ricominciato a esercitare la professione di avvocato, ma non nel Foro di Pavia per questioni di opportunità.