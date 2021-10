“Cerco amico scemo a cui regalare questo libro”, Lercio arriva in libreria

Dalla testata di satira giornalistica più folle e amata della rete arriva un libro ancora più folle, CERCO AMICO SCEMO A CUI REGALARE QUESTO LIBRO, una raccolta di annunci da sbellicarsi dalle risate. Da leggere, colorare e regalare. Dagli autori del sito che in questi ultimi anni ha vinto tutti i maggiori premi dedicati alla satira, UNA SERIE DI INUTILI ANNUNCI DA COLORARE. Un libro per riscoprire il valore del tempo e come sprecarlo al meglio.

Ascolta l’intervista a Davide Paolino della redazione di Lercio