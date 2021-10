Una bimba di un anno è rimasta ustionata perchè si è versata addosso un pentolino di acqua bollente che era sul fuoco. E’ successo a Valmadrera, in provincia di Lecco. La piccola, che non è in pericolo di vita, è stata trasportata all’ospedale dei bambini Buzzi di Milano. Secondo una ricostruzione di quanto accaduto, la bimba è riuscita ad allungare le mani e ad afferrare il pentolino, rovesciandolo. I genitori hanno immediatamente allertato i soccorsi, intervenuti con i carabinieri.