Quando mancano solo poche sezioni, il centrosinistra coi 5 stelle è in testa al ballottaggio per l’elezione del sindaco di Varese. Il primo cittadino uscente Davide Galimberti ha raggiunto il 53,78% delle preferenze, rispetto al 46,22% dell’avversario, il leghista Matteo Bianchi, che gli ha telefonato per complimentarsi. “Varese non torna indietro! Continuiamo a fare, Non vedo l’ora, subito al lavoro” ha scritto Galimberti su Facebook. Dopo dieci anni di governo di centro sinistra, Cassano d’Adda sceglie di cambiare: il nuovo sindaco è Fabio Colombo, già assessore e consigliere comunale, a capo di uno schieramento di centrodestra che ha ottenuto il 52.49 per cento dei voti. A Desio ha vinto il centrodestra con il 53%. Simone Gargiulo, sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia e dalla lista civica Per Desio, è diventato sindaco. A Nerviano Daniela Colombo è riuscita nel sorpasso. Ha superato Massimo Cozzi al secondo turno e, per i prossimi cinque anni, sarà lei il nuovo sindaco. Colombo, candidata a sindaco per le liste civiche Scossa Civica La Comunità, Tutti per Nerviano e Gente di Nerviano ha battuto il sindaco uscente Massimo Cozzi, esponente di Lega Salvini Lombardia, lista civica Con Nerviano e Gruppo Indipendente Nervianese. Il centrosinistra torna a guidare Vimercate, dopo cinque anni di amministrazione 5 Stelle, grazie al successo di Francesco Cereda che al ballottaggio ottiene il 60,87% dei voti contro il 39,13%di Giovanni Sala sostenuto dal centrodestra. A Seveso Alessia Borroni centro destra ha vinto con il 53,2%. Battuto lo sfidante di centrosinistra, Gianluigi Malerba. Il Centro destra vince anche ad Arcore con Maurizio Bono, Limbiate con Antonio Romeo, Varedo con Filippo Vergani, Biassono con Luciano Casiraghi, Vedano con Marco Merlini e Briosco con Antonio Verbicaro.