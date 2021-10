Bel tempo ancora per alcuni giorni

Alta pressione in rinforzo a iniziare dalle regioni centro settentrionali dove prevalgono già le schiarite. In quota è ancora presente una debole onda depressionaria responsabile oggi di alcuni episodi di instabilità tra la Sicilia e la Calabria meridionale. L’esaurimento dei freddi venti settentrionali è già coinciso con alcuni rialzi delle temperature che rimangono comunque leggermente sotto le medie al Centro e soprattutto al Sud.

All’inizio della nuova settimana l’anticiclone, accompagnato anche da afflussi di aria un po’ più mite – affermano i meteorologi di iconameteo.it -, estenderà il suo raggio d’azione verso le regioni meridionali con gli ultimi episodi di instabilità sul basso Ionio. Successivamente, tra la seconda parte di mercoledì e venerdì, l’alta pressione si indebolirà progressivamente con l’arrivo di una perturbazione atlantica, non intensa ma comunque in grado di riportare delle piogge, per lo più concentrate inizialmente su Alpi, settore ligure e tirrenico.