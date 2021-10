Scala, al via la vendita dei biglietti per la prima del 7 dicembre

Prenderà il via nei prossimi giorni la vendita dei biglietti per la Prima del 7 dicembre alla Scala e le repliche. Lo fa sapere il Teatro. La nuova normativa che che consente di accogliere il pubblico a capienza piena permette infatti alla Scala di definire le date di inizio della vendita dei biglietti per Macbeth di Giuseppe Verdi con cui il Teatro alla Scala aprirà la Stagione d’Opera 2021/2022 e anche per le repliche (il 10, 13, 16, 19, 22 e 29 dicembre). La vendita dei biglietti per le repliche dell’opera Macbeth avrà inizio giovedì 21 ottobre alle ore 10. La vendita dei biglietti per la serata inaugurale del 7 dicembre avrà inizio mercoledì 27 ottobre alle ore 10. La vendita dei biglietti per l’anteprima Under30 del 4 dicembre avrà inizio giovedì 11 novembre 2021 alle ore 10. Quest’anno la Prima – sottolinea anche il Teatro – assume un particolare significato simbolico dopo i mesi della pandemia, dei teatri chiusi o aperti con pubblico ridotto, degli spettacoli cancellati.