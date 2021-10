La manifestazione non autorizzata si è mossa da piazza Fontana ed è diretta in corso Sempione.

Sono alcune migliaia – circa 3 mila, secondo un primo dato della Questura – i manifestanti no Green pass. Dopo essersi radunati in piazza Fontana stanno ora sfilando in corteo per le vie del centro: piazza Duomo, corso Vittorio Emanuele e piazza San Babila. “Qui nessun fascista solo persone che protestano per la libertà” si legge su un cartellone. Secondo quanto si è appreso il corteo punta a raggiungere la sede Rai di corso Sempione.